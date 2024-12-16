В октябре 2024 года он нашёл карту на улице и использовал её для покупки продуктов в различных магазинах.

В Александрове Владимирской области мужчину, расплатившегося в магазине чужой банковской картой, ожидает судебное разбирательство. Исполняющий обязанности прокурора утвердил обвинительное заключение по делу местного жителя, который обвиняется в краже денежных средств с банковской карты.В октябре 2024 года он нашёл карту на улице и использовал её для покупки продуктов в различных магазинах. Обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб потерпевшему. Сейчас дело передано в суд.Напомним, ранее мы писали, что