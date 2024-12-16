В результате ему предъявлено обвинение в неисполнении решения суда, свою вину он признал.

В прокуратуре Владимирской области сообщили о возбуждении дела против руководителя сельхозорганизации в Меленках. Мужчина не выполнил предписание суда о необходимости установки забора вокруг своего животноводческого предприятия, что нарушает ветеринарное законодательство.Несмотря на наличие финансовых средств, он не предпринял действий для устранения нарушений. В результате ему предъявлено обвинение в неисполнении решения суда, свою вину он признал.Напомним, ранее мы писали, что