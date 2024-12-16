Некоммерческие организации, комитеты территориального общественного самоуправления, волонтеры и просто неравнодушные люди. В центре культуры и искусства на Соборной чествуют организации

Некоммерческие организации, комитеты территориального общественного самоуправления, волонтеры и просто неравнодушные люди. В центре культуры и искусства на Соборной чествуют организации и жителей города, которые внесли весомый вклад в развитие древней столицы. В зале лауреаты ежегодного конкурса «Гражданская активность». Заявки подали 15 участников. Итоги подведены. Есть трое победителей. Им вручили дипломы и премии по 15 000