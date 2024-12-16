Ребенку всего лишь один год. Молодые люди устроили дебош во дворе дома.

Во Владимире молодые родители устроили драку во дворе дома. Во время ссоры они вырывали у друг друга из рук годовалого сына. Ребенка вынесли на улицу практически без одежды. Оказалось, что мать и отец находились в состоянии наркотического опьянения. Подробности — в материале .«Как куклу»Инцидент произошел на прошлой неделе. Утром 12 декабря 22-летняя девушка и ее 27-летний сожитель выбежали во двор на 3-й Кольцевой улице в Юго-Западном районе. Мужчина гнался за возлюбленной, которая держала на руках годовалого ребенка. Он был раздет по пояс, девушка вышла из подъезда в футболке и домашних шортах.Видео с камер наблюдения опубликовали в группе «Подслушано во Владимире». На записи местная жительница поскользнулась и упала. Мужчина выхватил у нее из рук младенца. С ребенком обращаются, словно с куклой. Девушка встала на ноги и погналась за ними. Конфликт продолжился. Видео обрывается, когда молодые люди зашли за угол.«Опека работать начнет? Не верю, что наркоманами становятся за один день! Мало случая в Коврове с малышом ? Проверки семей вестись будут?» — задают жители в комментариях резонный вопрос.Соседи вызвали полицию из-за поведения родителей.«Господи, как жалко малыша, он так напуган, плачет», — пишут неравнодушые мамы.Завели делоКак сообщили в пресс-службе СледКома во Владимирской области, в отношении сожителей возбудили уголовные дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Речь идет о жестоком обращении с детьми.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Владимирской области Андрею Ялину доложить об установленных обстоятельствах — ситуации в семье.По информации регионального УМВД, парочку госпитализировали в специальное медицинское учреждение — из-за того, что они находились под наркотиками. Годовалого мальчика пока доставили в больницу.По уголовной статье сожителям грозит штраф до 100 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.Напомним, что в городе Кольчугино родители . В квартире была полная антисанитария — тараканы, мусор, грязная посуда. Для малыша даже не купили мебель, зато родители завели собак. Сейчас ребенок находится в госучреждении.