Четырехлетний мальчик провел часть прошедшего воскресенья в плену у батареи. Рука ребенка неудачно застряла между секциями, пришлось вызвать спасателей. Об истории освобождения рассказали

Четырехлетний мальчик провел часть прошедшего воскресенья в плену у батареи. Рука ребенка неудачно застряла между секциями, пришлось вызвать спасателей. Об истории освобождения рассказали в соцсетях ПСО Владимира. Обычно когда руки и ноги детей застревают в чем-либо, спасателям приходится ломать конструкцию-захватчика. Там было, например, когда в Коврове нога девочки застряла в оборудовании детской площадки. В этом