В Центральном парке вырубают больные и аварийные деревья. Работы выполняет подрядчик ООО «Спецтехдемонтаж». Как ранее сообщалось на сайте Госзакупок, в Добросельском и Центральном парках

В Центральном парке вырубают больные и аварийные деревья. Работы выполняет подрядчик ООО «Спецтехдемонтаж». Как ранее сообщалось на сайте Госзакупок, в Добросельском и Центральном парках всего планируется уничтожить 172 дерева, причем большинство из них – в последнем. Сначала в «Восемьсотке» собирались вырубить 250 деревьев, но потом, по поручению мэра Дмитрия Наумова, специалисты дополнительно обследовали растения. В