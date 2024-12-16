Сегодня во Владимире 74-летний пенсионер попал под машину. Несмотря на то, что рядом с местом ДТП – несколько пешеходных переходов, дедушка переходил дорогу в неположенном месте. Как

Сегодня во Владимире 74-летний пенсионер попал под машину. Несмотря на то, что рядом с местом ДТП – несколько пешеходных переходов, дедушка переходил дорогу в неположенном месте. Как сообщили в ГАИ, пешехода сбили в 11:20 прямо возле «Киномакса». 60-летний водитель автомобиля «Киа Соренто» двигался по улице Большой проезд со стороны Разина по направлению к проспекту Ленина.