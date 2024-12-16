В результате мятежа погибли 99 человек, еще 32 получили ранения.

Во Владимире задержаны последователи Шамиля Басаева и Хаттаба, причастные к расстрелу 99 военных. Подозреваемыми оказались 49-летние Хамидула Япов и Минкаил Магамадов, которые в октябре 1999 и феврале 2000 года атаковали вооруженные силы в Чечне.В результате мятежа погибли 99 человек, еще 32 получили ранения. Правоохранительные органы задержали мужчин спустя 25 лет после преступлений,как во Владимире, так и Тверской области.Напомним, ранее мы писали, что