Жители региона представили более 20 тысяч предложений.

Во Владимире подошли к концу общественные обсуждения проекта по расширению взлетной полосы и обновлению аэропорта Семязино. Об этом рассказали в мэрии города. Заказчиком работ выступает «Владимирская база авиационной охраны лесов».Как отметил начальник городского управления архитектуры и строительства Игорь Соловьев, жители региона представили более 20 тысяч предложений, однако оформленных в соответствии с правилами оказалось всего восемь: семь от физических лиц и одно от юридического. Чаще всего переживания владимирцев связаны с возможным увеличением шума от самолетов.Все официальные замечания будут в дальнейшем рассмотрены при планировании проекта. Напомним, ранее мы писали, что