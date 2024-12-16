Во второй половине вторника в регион придет мороз, который достигнет своего пика в ночь на четверг.

На этой неделе погода в средней полосе России, в том числе и во Владимирской области, станет крайне нестабильной. Как рассаживают синоптики центра «Фобос», ожидаются продолжительные снегопады на фоне теплой погоды в начале недели и резкого похолодания, которое наступит в среду.Во второй половине вторника в регион придет мороз, который достигнет своего пика в ночь на четверг. Тогда прогнозируется температура до -21... -23 градусов. Более комфортные условия вернутся к концу недели, когда активный теплый фронт принесет с собой снег и поднимет температуру до прежних значений, а это -1... -6 градусов.Напомним, ранее мы писали, что