Пожалуй, самая скандальная ель этого сезона – у Белого дома разбирают «падающее» новогоднее дерево. Владимирцы не обратили бы столько внимания на эту елку, не будь в ней странной

Пожалуй, самая скандальная ель этого сезона – у Белого дома разбирают «падающее» новогоднее дерево. Владимирцы не обратили бы столько внимания на эту елку, не будь в ней странной «изюминки» – в этом году она сильно наклонилась вбок верхушкой. Из-за такой формы в местном медиа-пространстве елку нарекли «пизанской». И вот в прошедшие выходные горожане заметили, что