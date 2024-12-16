Запеченная буженина – это ароматное блюдо из свинины, которое идеально подходит для праздничного стола или просто для уютного семейного ужина.

Запеченная буженина – это ароматное блюдо из свинины, которое идеально подходит для праздничного стола или просто для уютного семейного ужина.Ингредиенты:Свинина (шея или окорок) – 1 кгЧеснок – 4–6 зубчиковСоль – 1 ст. ложкаПерец черный молотый – 0,5 ч. ложкиПаприка сладкая – 1 ч. ложкаКориандр молотый – 0,5 ч. ложкиЛавровый лист – 2 шт.Растительное масло – 2 ст. ложкиПриготовление:Промойте мясо под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Если есть лишний жир, обрежьте его, оставив тонкий слой жира сверху.В небольшой миске смешайте соль, перец, паприку, кориандр и растительное масло. Хорошо перемешайте до однородной массы.Натрите мясо полученной смесью со всех сторон. Затем сделайте небольшие надрезы ножом и вставьте в них кусочки чеснока.Положите мясо на большой кусок пищевой фольги. Добавьте лавровый лист поверх мяса. Плотно заверните мясо в несколько слоев фольги так, чтобы соки оставались внутри.Разогрейте духовку до 180°C. Поместите завернутое мясо на противень и запекайте около 1,5 часов. Время приготовления может варьироваться в зависимости от размера куска мяса.Через 1,5 часа разверните фольгу и проверьте готовность мяса, проткнув его вилкой или ножом. Сок должен быть прозрачным. Если мясо еще сырое, заверните обратно в фольгу и продолжайте запекать еще 20–30 минут.Достаньте готовую буженину из духовки и дайте ей немного остыть перед нарезкой. Нарежьте тонкими ломтиками и подавайте с гарниром или в качестве закуски.Приятного аппетита!