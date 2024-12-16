В УМВД области сообщили о редком случае – на 49-летнюю жительницу Кольчугино возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным в присутствии малолетнего. Женщина не просто скинула

В УМВД области сообщили о редком случае – на 49-летнюю жительницу Кольчугино возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным в присутствии малолетнего. Женщина не просто скинула пса с пятого этажа, она сделала это на глазах у своего ребенка. Вызывающий жалость и гнев случай произошел этой осенью. Фигурантка выкинула свою собаку из окна лоджии. Упав