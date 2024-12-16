Собинская районная больница должна была предоставить данное оборудование по индивидуальной программе пациента, однако это не было выполнено.

В Собинском районе Владимирской области прокуратура добилась предоставления необходимого медицинского оборудования для местного жителя. Мужчина обратился в прокуратуру с просьбой обеспечить его портативным аппаратом искусственной вентиляции легких и инсуфлятором-аспирацией для домашнего использования в рамках программы реабилитации.Собинская районная больница должна была предоставить данное оборудование по индивидуальной программе пациента, однако это не было выполнено. Прокуратура подала иск в суд, в результате чего на территории района была организована амбулаторная паллиативная помощь для нуждающихся граждан. В итоге пациенту были предоставлены необходимые аппараты для поддержания его жизнедеятельности.Напомним, ранее мы писали, что