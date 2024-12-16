Собинская районная больница не предоставила пациенту портативный аппарат искусственной вентиляции легких для домашнего использования. В дело вмешалась прокуратура. Больной обратился в

Собинская районная больница не предоставила пациенту портативный аппарат искусственной вентиляции легких для домашнего использования. В дело вмешалась прокуратура. Больной обратился в надзорное ведомство с жалобой. Заявитель нуждался в оказании паллиативной помощи на основании индивидуальной программы реабилитации. Однако в Собинской районной больнице должным образом помощь не оказали, медицинские изделия пациенту не выдали. Из пресс-релиза прокуратуры области