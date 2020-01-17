Температура воздуха в Москве в четверг достигла 3,2 градуса тепла. Таким образом был побит рекорд, установленный 16 января 1925 года – 95 лет назад, сообщает В тот день воздух прогрелся до 3,1 ..

Температура воздуха в Москве в четверг достигла 3,2 градуса тепла. Таким образом был побит рекорд, установленный 16 января 1925 года – 95 лет назад, сообщаетВ тот день воздух прогрелся до 3,1 градуса. Соответствующие данные привело "" метеобюро Москвы и Московской области.Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что холода наступят в стране в феврале. По крайней мере, температура воздуха будет ниже, чем в январе.