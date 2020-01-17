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<a href="https://33live.ru/novosti/17-01-2020-vypavshaya-iz-okna-lyubovnica-vnuka-mixalkova-obvinila-kafelnikovu-vo-vrane.html" target="_blank">Выпавшая из окна любовница внука Михалкова обвинила Кафельникову во вранье</a> - Ксения Пунтус пошла на поправку после того, как ее нашли под окнами квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова. Модель обратилась к общественности и расставила все точки над i в этой истории.