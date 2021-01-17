После прихода к власти Джо Байдена стабилизировать отношения с США для Белоруссии будет крайне сложно. Санкционное давление на страну усилится, убежден президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

После прихода к власти Джо Байдена стабилизировать отношения с США для Белоруссии будет крайне сложно. Санкционное давление на страну усилится, убежден президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.Политика многовекторности долгое время позволяло Александру Лукашенко выглядеть легитимным президентом в глазах западных партнеров. После событий, развернувшихся в Белоруссии в августе прошлого года, за Батькой окончательно закрепился образ хватающегося за власть диктатора.Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов убежден, что смена правящей элиты в США во многом лишь усугубит положение Лукашенко. Эксперт отметил, что приход к власти Джо Байдена подталкивает Белоруссию к более серьезной интеграции с Россией.Кроме того, это вселяет надежду на то, что политические реформы в стране все-таки произойдут. Абзалов выразил уверенность в том, что Лукашенко не сможет переждать политический кризис, используя лишь репрессивный метод сохранения президентских полномочий.Эксперт заявил в интервью для издания "Украина.ру", что сейчас наступил момент, когда Батьке необходимо осознать пагубность своих действий и "слезть с двух стульев". Самым лучшим решением для последнего диктатора Европы будет движение в сторону расширения парламентского поля и реформ.