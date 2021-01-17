Ранним утром 17 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного жилого дома в с. Бакшеево, Александровского района. На место

Ранним утром 17 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного жилого дома в с. Бакшеево, Александровского района. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли. Пожарные ликвидировали пожар на площади 120 кв. м. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество дома. Погибших