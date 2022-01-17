Чтобы попасть на территорию страны, необходимо пройти полный курс вакцинации.

Власти Австралии разрешили въезд в страну привитым российской вакциной "Спутник V". Об этом говорится на сайте местного Министерства внутренних дел.Ведомство опубликовало новый перечень "одобренных или признанных вакцин", разрешённых в качестве основания для подтверждения статуса вакцинации от коронавирусной инфекции, в числе которых появился препарат российского производства. Уточняется, что для въезда в страну необходимо пройти полный курс вакцинации "Спутником V", то есть сделать две прививки.