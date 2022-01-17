Если раньше личная жизнь Егора Кончаловского не привлекала много внимания общественности, то за последние несколько лет это изменилось

Если раньше личная жизнь Егора Кончаловского не привлекала много внимания общественности, то за последние несколько лет это изменилосьВ 2017 году стало известно, что Егор Кончаловский разошелся с Любовью Толкалиной. Знаменитый режиссер и актриса прожили вместе 20 лет и воспитали дочку Машу. Теперь у наследника Андрея Кончаловского новая семья и личная жизнь, подробностями которой он не спешит делиться. Однако поклонники так и норовят узнать о ней побольше.В отличие от знаменитого отца, Егор Кончаловский не может похвастаться бурной личной жизнью и целым списком бывших жен. Более того, пока что у наследника Андрея Кончаловского нет ни одной экс-супруги. С Любовью Толкалиной, которая подарила режиссеру дочь, он так и не узаконил отношения. А с новой спутницей, юристом Марией Леоновой, не объявил о заключении брака официально. Хотя, поговаривают, возлюбленные поженились тайно.О расставании Любови Толкалиной и Егора Кончаловского стало известно в начале 2017 года. После этого продюсер признавался, что его возлюбленная не была образцовой хозяйкой и не нашла общий язык со свекровью. Новую спутницу режиссер встретил уже после того, как они с Толкалиной окончательно отдалились друг от друга. О романе стало известно в апреле 2017 года, когда Мария Леонова подарила избраннику сына Тимура.Сейчас ставший отцом в 51 год Кончаловский живет вместе с новой семьей. Роскошное трехэтажное жилище находится в Подмосковье, вмещает в себя 18 комнат и даже отдельную квартиру для прислуги. Там сценарист растит четырехлетнего сына, пока его взрослая дочь от бывшей избранницы строит семейную жизнь с мужчиной, который старше ее на 10 лет.Несмотря на то, что Маша Кончаловская спокойно восприняла разрыв родителей, ее отношения с отцом не всегда были гладкими. Егор Кончаловский не скрывает, что им с дочерью иногда не удается избежать ссор и разногласий. Так режиссер не сразу принял избранника наследницы и не похвалил ее за татуировки на теле. Однако 20-летняя Мария не спешит сводить наколки и наслаждается семейной жизнью с Никитой Кузьминым, который теперь уже стал ее мужем. А знаменитому отцу остается лишь смириться с тем, что его дочка выбрала в мужья почти 30-летнего мужчину.