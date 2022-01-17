Погода преподнесет жителям столичного региона России неприятный сюрприз на Крещение. Об этом граждан предупредил ведущий специалист центра погоды Фобос Александр Синенков. По словам ..

Погода преподнесет жителям столичного региона России неприятный сюрприз на Крещение. Об этом граждан предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам Синенкова, в Крещенскую ночь с 18 на 19 января не ожидается традиционных "трескучих" морозов – в Москве температура воздуха составит около -11 градусов Цельсия, а в Московской области – от девяти до 14 градусов ниже нуля. Однако она будет ощущаться холоднее из-за ветра: ночью и утром потоки воздуха разгонятся до 4-9 метров в секунду. В связи с этим синоптик рекомендовал любителям праздничных купаний трезво оценивать свои силы, сообщает "".