Артист променял супругу на молодую любовницу

Артист променял супругу на молодую любовницуСегодня, 17 января, Игорь Николаев отмечает день рождения. К своим 63 годам он успел построить головокружительную карьеру, два раза стать отцом и трижды попытать счастья в браке. Увы, артисту далеко не сразу удалось стать ответственным семьянином, каким его знают сейчас.Свою первую серьезную любовь Игорь Николаев встретил еще в школьные годы. Будущий артист потерял голову от одноклассницы Елены Кудряшовой. Голубки сидели за одной партойв городе Холмск на Сахалинеи практически не расставались. А к 18 годам влюбленные поженились и стали родителями дочки Юлии.Поначалу юношеский брак был очень счастливым. Николаев много работал, чтобы обеспечивать семью, но не забывал уделять время супруге и дочери. Тем временем Кудряшова занималась бытом и во всем поддерживала мужа. А когда начинающий певец отправился покорять Москву, жена не раздумывая поехала за ним.В столице карьера Игоря Николаева быстро пошла в гору. А вот отношения с супругой постепенно дали трещину. Из-за плотного графика артист отдалился от жены, а потом в его жизни появилась начинающая певица Наташа Порывай, ныне известная как Королева.Супруга музыканта до последнего старалась сохранить брак, но не смогла стерпеть его измен. В 1991 году, спустя 13 лет семейной жизни, Николаев и Кудряшова и расстались. После развода артист женился на молодой избраннице и с головой ушел в новые отношения, а его брошенная жена осталась одна с дочерью.Несмотря на болезненный разрыв, Елене удалось снова стать счастливой. Через некоторое время она перебралась в США вместе с наследницей, начала новую жизнь и вышла замуж. Дочь артиста, Юлия, выросла за границей, но не потеряла связь с отцом. 44-летняя наследница часто приезжает в гости к знаменитому родителю и ладит с его третьей женой Юлией Проскуряковой, которая младше ее на четыре года.