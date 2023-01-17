Артистка в своем амплуа!

Артистка в своем амплуа!В Храме Христа завершилась панихида по Инне Чуриковой. Проститься с ней пришли Евгений Миронов, Людмила Поргина, Александра Захарова, Виктор Раков. Но самое пристальное внимание было приковано к Лие Ахеджаковой.84-летяя актриса славится эксцентричностью на сцене и в жизни. И все ждали от нее выходки, как было на похоронах Валентина Гафта в декабре 2020 года.Тогда актриса у гроба коллеги хохмила, рассказывала анекдоты и даже материлась. "Без нецензурной лексики невозможно говорить о Валечке, без этого его нет, – пояснила актриса. – Он меня столько раз посылал на три буквы! Просто во время спектакля!""Я помню гастроли спектакля "Трудные люди" в американском казино, – вспоминала у гроба Ахеджакова. – У всех нас было плохо с памятью – у Кваши, у Гафта, у меня. И в какой-то момент во втором актер Валя забыл текст. Стал громко спрашивать у коллег: "Квашонок, что дальше? Лилек, что говорить?" Я замерла, собралась, и, как могла, подсказала. Валя пошел дальше, и тут оказалось, что это слова из первого акта. Надо видеть лицо Гафта, когда он ненавидит. Он громко, на весь зал, сказал: "Ну, Лилек, ну и б***ща ты! Так б***щей и проживаю до сих пор!"Слава Богу, на прощании с Чуриковой обошлось без этого. Ахеджакова взяла себя в руки, сдержалась и не стала хохмить и материться.Напомним, 4 января Инна Чурикова была госпитализирована в Боткинскую больницу из-за плохого самочувствия. Актриса умерла от остановки сердца 14 января в Боткинской больнице Москвы на 80-м году жизни. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище.