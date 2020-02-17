Представители МЧС сообщили о резком ухудшении погоды в Москве. 17 февраля юго-западный ветер будет дуть с порывами до 19 метров в секунду. Предупреждение действует до 18:00 мск. Спасатели ..

Представители МЧС сообщили о резком ухудшении погоды в Москве. 17 февраля юго-западный ветер будет дуть с порывами до 19 метров в секунду. Предупреждение действует до 18:00 мск.Спасатели призвали жителей столицы обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Автомобилистам порекомендовали парковать транспорт вдали от деревьев, сообщает "".