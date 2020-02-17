Обучающие занятия направлены на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В период с 12 по 23 февраля 2020 года на территории Владимирской области проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений несовершеннолетних, усиление контроля за соблюдением правил перевозки детей в транспортных средствах.В рамках кампании сотрудники Госавтоинспекции встречаются с родителями на общешкольных собраниях, на собраниях в дошкольных образовательных учреждениях, в центрах дополнительного образования. С детьми проводятся занятия, направленные на изучение Правил дорожного движения, пропаганду применения световозвращающих элементов, профилактику правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.Так, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Александровскому району встретились с учащимися 5–10 классов средней образовательной школы №35 деревни Таратино. С учащимися первых классов полицейские провели познавательную игру. Ребята повторили и изучили необходимые для них правила дорожного движения, сигналы светофора, дорожные знаки и разметки. По окончании мероприятия детям вручили световозвращающие фликеры, которые они сразу же прикрепили на рюкзаки и одежду.Сотрудники ОГИБДД Селивановского района повторили Правила дорожного движения с воспитанниками дошкольного учреждения № 4 «Светлячок». Полицейские рассказали малышам, что такое проезжая часть, пешеходный переход и дорожные знаки, разъяснили правила перехода через проезжую часть дороги. После познавательной беседы полученные знания правильного поведения на дороге дошколята закрепили на практике, на прогулке по улице города.