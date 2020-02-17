Полицейские региона елятся своими воспоминаниями о службе в рядах вооруженных сил.

УМВД России по Владимирской области продолжает принимать участие во всероссийском флешмобе #СлужилиИслужим, в рамках которого правоохранители поделятся своими воспоминаниями о службе в рядах вооруженных сил.Продолжают акцию пятеро сотрудников полиции 33 региона.Участковый уполномоченный Отделения МВД России по Гороховецкому району Владимирской области старший лейтенант полиции Александр Замыслов:- Я проходил срочную службу в городе Тамбове. Прыжки с парашютом, знакомство с новыми друзьями, выходы на полигон, стрельба из автомата, полеты на вертолете и многие другие события навсегда отпечатались в памяти. Незабываемые ощущения подарил первый прыжок с парашютом: шаг в пустоту, ветер в ушах и радость приземления. Невероятное зрелище – земля с высоты птичьего полета! Облака как вата и бескрайние зеленые просторы. Год службы изменил меня, я стал более выносливым, самостоятельным и уже тогда принял решение продолжить службу, только уже в милиции.Заместитель начальника Центра профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области полковник полиции Александр Борисович Зеленов:- Подумать только, больше 30 лет прошло, а я армейские будни помню, будто вчера все было! Приятная ностальгия… Я служил в Монголии. Самобытность, природа, товарищи со всей страны! С одной стороны полная свобода, с другой – своего рода неволя, но такая, которая воспитывала. Что дала мне армия? Понимание о взрослой самостоятельной жизни и широкое представление о том, каким должен быть мужчина и офицер. Пожалуй, сейчас стараюсь передать это молодым слушателям, которые приходят на обучение. Надеюсь, получается.Старший лейтенант полиции Сергей Козин, инспектор дежурной группы УГИБДД УМВД России по Владимирской области:- Я служил в воздушно-десантных войсках. Сегодня, спустя много лет, могу уверенно сказать, что ВДВ – это пример настоящего боевого братства! Чего только не было за время службы: месяцы «учебки», занятия с отцами-командирами, которые расслабиться не давали, прыжки с парашютом, командировка на Кавказ. Все это было настоящей проверкой силы духа и крепости дружбы. Я и мои сослуживцы успешно её прошли. Спустя столько лет после возвращения из армии обязательно встречаемся 2 августа, вспоминаем службу, делимся моментами из сегодняшней жизни, также продолжаем поддерживать друг друга.Своими воспоминаниями о службе в армии делится оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Юрьев-Польскому району лейтенант полиции Максим Комаров:- Срочную службу я проходил в г.Оленегорске Мурманской области в войсках противовоздушной обороны. За время службы в вооруженных силах сформировал такие качества как стрессоустойчивость и выносливость. А ещё я научился грамотно планировать. Все это, безусловно, помогает на службе и сейчас. Особенно запомнились учения, которые проходили в горах, красота северных сияний. За год службы я приобрел друзей по всей России. С большинством из них общаемся до сих пор.Своими воспоминаниями о службе в армии делятся врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Гусь-Хрустальный» капитан полиции Дмитрий Хорошев и начальник пункта полиции № 18 МО МВД России «Гусь-Хрустальный» (п. Золотково) старший лейтенант полиции Андрей Хорошев:- Мы проходили службу в роте почетного караула Преображенского полка в г. Москва. За период службы участвовали в торжественных мероприятиях с участием первых лиц государства, представляли нашу страну на международном параде в республике Венесуэла. Служба в роте почетного караула, участие в таких серьезных мероприятиях впитали в нас чувства ответственности за порученное дело, понимание важности дисциплины и соблюдения строгой субординации. Это очень сильно помогает сейчас в жизни. Фундамент для становление должного характера людей, которые носят на своих плечах погоны, был заложен именно во время службы в армии.