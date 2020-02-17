Знаменитый режиссер Георгий Шенгелая скончался в возрасте 82 лет в Грузии. Трагическое известие сообщил телеканал Рустави. Причина смерти кинодеятеля не раскрывается. Напомним, с 1961 года ..

Знаменитый режиссер Георгий Шенгелая скончался в возрасте 82 лет в Грузии. Трагическое известие сообщил телеканал "Рустави". Причина смерти кинодеятеля не раскрывается.Напомним, с 1961 года Шенгелая работал на киностудии "Грузия-фильм". Он снял такие картины, как "Алавердоба", "Пиросмани" и "Все хотят любви", передает телеканал "".