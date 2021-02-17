Бойцы ЧВК Вагнера могут обеспечить безопасность вокруг Белого дома и Капитолия, уверен военный эксперт Алексей Суконкин.

Бойцы "ЧВК Вагнера" могут обеспечить безопасность вокруг Белого дома и Капитолия, уверен военный эксперт Алексей Суконкин.Пентагон рассматривает возможность оставить войска Нацгвардии в столице страны – Вашингтоне, округ Колумбия. Об этом стало известно от источника в военном ведомстве страны.В настоящее время планируется сохранить бойцов Нацгвардии в столице до середины марта. Это, по данным Forbes, обойдется американским налогоплательщикам в 483 миллиона долларов.Российский бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя сохранение американских войск в Вашингтоне, предложил отправить к Белому дому и Капитолию отставных военных специалистов из России."Мне кажется, что американскому руководству нужно обратиться к российским отставникам, которые последнее время все чаще и чаще встают на защиту мира и демократии во всем мире", – написал Пригожин на своем англоязычном канале в Telegram.Военный писатель Алексей Суконкин объяснил, с чем связаны такие меры американских властей в Вашингтоне."Американцам явно покоя не дает штурм Капитолия. Когда внутри страны назревает бунт, становится страшно. И они боятся. Самое смешное, что все сделано было ровно по тем же лекалам, которые Соединенные Штаты используют для революций в других странах", – заявил специалист.При этом эксперт выразил уверенность, что нацгвардейцам США вряд ли под силу справиться со сторонниками экс-главы Белого дома, которые намерены вернуться в Капитолий."Не уверен, что американской нацгвардии под силу справиться с реднеками. Я предлагаю отправить туда "ЧВК Вагнера". Эти ребята могут навести там порядок и обеспечить полную безопасность за пару дней. Заодно может быть дисциплину в американском истеблишменте подтянут", – отметил Суконкин.По его словам, "вагнеровцы" уже доказали своей работой, что они способны стабилизировать ситуацию в любой точке планеты.Опыт у "ЧВК Вагнера" уже есть, и в отличие от того же Blackwater (американская ЧВК), как показывает практика, наши музыканты [так "вагнеровцев" называют в соцсетях] несут мир в регионы своего присутствия", – резюмировал Суконкин.В настоящее время около 6000 военнослужащих Национальной гвардии патрулируют Вашингтон, округ Колумбия, после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января. В какой-то момент в округе Колумбия насчитывалось, по разным оценкам, до 26 000 членов Национальной гвардии. Они были призваны обеспечить безопасность при инаугурации президента Джо Байдена в январе.После бунта в Капитолии американская армия создала трехмильный периметр вокруг территории Капитолия, укомплектованный заграждениями, укрепленными заборами и колючей проволокой.