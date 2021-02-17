Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал Россию последним островом свободы. Он напомнил о последних событиях в США, на Украине и в Прибалтике.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал Россию последним островом свободы. Он напомнил о последних событиях в США, на Украине и в Прибалтике.Демократия – это процедуры, нормы и правила, подчеркнул Володин. Он обратил внимание на последние события в США."Гибнет страна, перечеркнули все. Где у них рабочее движение? Где социалистическая партия? Где некогда сильная коммунистическая партия? Нет", – сказал спикер на пленарном заседании ГД.Также он напомнил о политических ограничениях на Украине. "Все оппозиционные СМИ позакрывали", – подчеркнул председатель ГД.Кроме того, в странах Прибалтики ограничили доступ к российским СМИ, указал Володин. "Тоже нет коммунистических движений – запрещено", – напомнил он."Россия – последний остров свободы", – уверен спикер ГД.Напомним, что телекоммуникационная компания Латвии Tet с 1 февраля прекратила трансляцию на территории республики российских телеканалов – "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и других.На Украине 3 февраля решением президента Владимира Зеленского прекращено вещание трех оппозиционных телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK. Их руководство намерено обращаться в суд.