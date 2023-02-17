Вечером 17 февраля во Владимире пройдут массовые рейды. Сотрудники госавтоинспекции будут ловить нетрезвых водителей. Как отмечают в ГИБДД, только за начало февраля от управления

Вечером 17 февраля во Владимире пройдут массовые рейды. Сотрудники госавтоинспекции будут ловить нетрезвых водителей. Как отмечают в ГИБДД, только за начало февраля от управления транспортными средствами отстранили 246 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде или отказались от прохождения медосвидетельствования. «Своевременное выявление таких правонарушений позволяет предотвратить разного рода ДТП и является одной из основных