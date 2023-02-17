Неожиданная новость потрясла поклонников Юрия Шатунова.

Неожиданная новость потрясла поклонников Юрия Шатунова.В июне прошлогогода прогремела новость — из жизни ушел солист легендарной группы "Ласковыймай" Юрий Шатунов. Причина смерти — инфаркт, мужчина скончался по дороге вбольницу. Ему было всего 48 лет.Спустя полгодапосле ухода поклонники шокированы не менее громким событием — черное телоартиста всплыло в информационном поле. В планах у администрации Оренбурга,родного города Юрия, поставить памятник мужчине недалеко от детского года, гдеон вырос.В Сети появилисьфотографии проекта памятника. Скульптор Александр Сукманов выполнил первуюверсию монумента из специального пластилина. Черное тело Юрия Шатунова один водин напоминает ушедшего артиста и музыканта. Оригинал памятника же будет отлитиз бронзы. Его предварительные размеры — почти 2 метра в высоту. Скорее всего,его установят на пересечении улиц Химической и Регенераторной.За основукомпозиции автор проекта взял недавнюю фотографию Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова.Два друга и соратника позировали на одном из концертов. Проект памятника ужеможно увидеть вживую на выставке в Оренбурге до 16 апреля. Автор памятниканастроен оптимистично и планирует показать готовую работу уже к конце текущегогода.