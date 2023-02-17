Истерика и слезы

Истерика и слезыСтрашные новости приходят каждый день. Разрушительное землетрясение в Турции унесло жизни почти 40 тысяч человек. А следом пришла еще одно известие, оказавшееся, к счастью, фейком – таблоиды написали про смерть телеведущей Леры Кудрявцевой, чем довели до истерики телезвезду. Какой ужас!"Вы просто конченные пи**** (цензура – Прим. ред.) – кричит Лера. – Гореть вам в аду только за то, что мама и сестра чуть с ума не сошли, пока я спала. Твари!.."Гнев Кудрявцевой разделили многие звезды шоу-бизнеса. Впрочем, они привыкли, что пресса их периодически хоронит – значит, будут жить долго!"Меня и мою дочь хоронят каждый день – пояснила актриса и телеведущая Лариса Гузеева. – Я им это все возвращаю. Нелюди".В этой связи деятелям культуры и искусства следует вспомнить профессора Преображенского из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце", который говорил: "Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет – не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И – боже вас сохрани – не читайте до обеда советских газет". А на удивление доктора Борменталя, что-де других нет, отвечал: "Вот никаких и не читайте".