Кристина Асмус вернулась в молодость.

Кристина Асмус вернулась в молодость.Развод актрисыКристины Асмус и комика Гарика Харламова состоялся в 2019 году. Как гром средиясного неба прогремели объявления о разрыве — до разрыва пару считали идеальнойи приводили в пример как одну из самых крепких в шоу-бизнесе. К сожалению,расстаться на мирной ноте тоже не получилось. Как это обычно бывает, в игрувступили деньги.Два года супруги немогут поделить свой роскошный дом на Рублевке в поселке Ильинка. Гарик уверяет,что оставил жилье Кристине, та же утверждает, что она и дочка остались без копейкиденег. Но, по последней версии, выяснилось, что бывшие возлюбленные до сих порживут вместе. Деньги не поделили, да и договориться не смогли.Сидящая на шее вдоме у бывшего Кристина Асмус по неизвестным причинам не съезжает. Однако,личную жизнь уже вовсю налаживает. Места для голубков, как будто бы, не нашлось— все фотографии получаются только в людных местах. Вот и новая фотографиясделана прямо посередине дороги. Поклонники шутят — "бездомная Асмус"вынуждена обсасывать нового мужика на улице."Правильно,а где еще обжиматься, если не на улице? Не дома у Гарика же", — подмечаетЛена Миро в своем микроблоге, спросив у читателей, хотели бы они вернуться в свою молодость, как это сделала Кристина Асмус.