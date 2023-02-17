Смотрите Вести в 14.30: здание у Золотых Ворот рушится на глазах. Гибель памятника. - Фасад...

Смотрите "Вести" в 14.30: здание у Золотых Ворот рушится на глазах.Гибель памятника.- Фасад педагогического института у Золотых Ворот рушится на глазах. Почему историческое здание никак не приведут в порядок?Новый мост.-Областной столице нужен новый мост. Проект поддержали в Совете Федерации. Когда он может стать реальностью?Праведник.- Бессмертный подвиг советского офицера Николая Киселёва, спасшего сотни евреев. Историческая драма "Праведник" вышла на большие экраны.