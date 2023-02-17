Смотрите Вести в 14.30: здание у Золотых Ворот ветшает на глазах.
Гибель памятника.
- Фасад...
Смотрите "Вести" в 14.30: здание у Золотых Ворот ветшает на глазах.
Гибель памятника.
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Новый мост.
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Праведник.
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