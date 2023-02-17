Увеличены размеры господдержки для российских сельхозпроизводителей. Соответствующие изменения одобрили в Правительстве РФ.

Увеличены размеры господдержки для российских сельхозпроизводителей. Соответствующие изменения одобрили в Правительстве РФ.Максимальные размеры грантов «Агростартап» для членов кооперативов, которые выращивают овощи и фрукты, теперь составят 5 миллионов рублей. Животноводы, занимающиеся молочным и мясным скотоводством, смогут рассчитывать на 7 миллионов рублей. За сотрудничество с сельхозкооперативами размер поддержки увеличен до 8 миллионов.Также с 10 до 20 миллионов рублей вырастет субсидия для сельхозкооперативов на возмещение затрат при закупке сельхозпродукции у своих членов кооператива и владельцев ЛПХ. Кроме того, перерабатывающим предприятиям разрешили передавать владельцам личных подсобных хозяйств семена сельхозкультур и молодняк крупного рогатого скота, овец и коз, чтобы затем получить готовую сельхозпродукцию по более выгодным ценам.«Увеличение объёма грантов и субсидий, однозначно, даст возможность нашим Владимирским фермерам нарастить производство, увеличить количество рабочих мест, производить качественную продукцию по максимально доступной цене для потребителей», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.