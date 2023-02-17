Владимирское региональное отделение ЛДПР проверило работу ФАПов и амбулаторий. По сведениям...

Владимирское региональное отделение ЛДПР проверило работу ФАПов и амбулаторий.По сведениям либерал-демократов, примерно каждое седьмое медучреждение не работает.Подобраться к новому фапу в селе Богослово теперь можно разве что на снегоходе. Фельдшера здесь не видели уже несколько дней, а число больных тем временем только увеличилось.Александр Бугаев, заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР:- Фельдшер здесь не появляется, и такая же ситуация в 50 ФАПах из 360 в нашей области.Поводом масштабной проверки ФАПОв и больниц области активистами ЛДПР стали участившиеся обращения и жалобы на качество медицинских услуг.Ольга Бесшапошникова, жительница села Богослово:- Он работает исключительно по праздникам нашего фельдшера, вот когда у нее хорошее настроение она придет, она хотя бы ради того чтобы размяться, как-то сменить обстановку поговорила бы с человеком приняла его.Нехватка специалистов и их квалификация - главные нерешенные вопросы регионального здравоохранения, заявляют в партии. В региональном отделении ЛДПР постоянно поднимают и вопрос продажи лекарственных препаратов в ФАПах. Для этого необходимы лицензии. А пока их нет, жители сёл вынуждены ездить за лекарствами в аптеки областных центров.Сергей Корнишов, координатор Владимирского регионального отделения ЛДПР:- На сегодняшний день ни один из ФАПов Владимирской области этой работой не занимается. Многочисленные обращения в Департамент здравоохранения пока никакого понимания не нашли.А это Стародворская участковая больница. Здание практически пустует, врачей и медсестер почти не осталось, во многих палатах - грибок. В штате осталось 3 специалиста- стоматолог, детский врач и фельдшер. Недавно и здесь прошла волна возмущения по поводу плачевного состояния больницы. Эта больница, как и многие другие медучреждения Владимирской области, давно находится под пристальным вниманием партийцев.Александр Бугаев, заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР:- Мы хотим поставить задачу прокуратуре, заставить все-таки органы местного самоуправления вместе с министерством теперешним здравоохранения все таки наладить работу данных учреждений. ФАПы на селе должны работатьПо словам министра здравоохранения Владимирской области Артема Осипова, многие ФАПы действительно простаивают. В регионе действуют различные программы, такие как "Земский доктор", но переломить ситуацию пока не удаётся.Артем Осипов, министр здравоохранения Владимирской области:- Количество ФАПов, которые закрываются совместительством да оно большое, но вместе с тем медпомошь там оказывается, если не 7 дней а неделю не 5 дней в неделю, то с выездами это 2-3 дня.Прошлой зимой в котельной Стародворской больницы сломался клапан стоимостью 15 тысяч рублей, деньги в региональном отделении ЛДПР смогли найти быстрее чем остыла вода в больничных трубах.Наталья Головешкина, Александр Сыпченко, Андрей Синягин Вести-Владимир