В субботу и воскресенье прогнозируются метели со скоростью ветра до 11 метров в секунду.

Во Владимире в выходные ожидаются сильные снегопады. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.В субботу и воскресенье прогнозируются метели со скоростью ветра до 11 метров в секунду. Метеорологи уточнили, что высота сугробов вырастет до 63 см. Температура воздуха составит до -11 ночью и до -6 днём.Кроме того, на 18 февраля передают 6-бальную магнитную бурю. Метеозависимые владимирцы могут почувствовать недомогание.