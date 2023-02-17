С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180112 владимирцев.

Во Владимирской области 17 февраля выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 человек. Ещё 11 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Александровском, 3 - в Петушинском, по 2 - в Кольчугинском, в Меленковском, Муромском и Суздальском районах, а также в ЗАТО Радужный. По 1 заболевшему прибавилось в Вязниковском, Юрьев-Польском, Киржачском и Камешковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180112 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49940 заболевших во Владимире, 21318 - в Ковровском районе и 19457 - в Муроме.