Военнослужащий награждён орденом Мужества посмертно.

Во Владимирской области похоронили погибшего на Украине Андрея Покровского. Об этом администрация Гусь-Хрустального.Он родился в 1987 году. Служил в артилерии. Погиб в зоне СВО.«До последней секунды жизни оставался верным присяге», - подчеркнули чиновники, не вдаваясь в подробности.Военнослужащий награждён орденом Мужества посмертно.