Во Владимирской области работает прямая линия Росреестра. В девять утра в Роскадастре по...

Во Владимирской области работает "прямая линия" "Росреестра".В девять утра в "Роскадастре" по Владимирской области стартовала горячая линия по исправлению технических ошибок в государственном реестре недвижимости.Ее телефон 8 (4922) 77-88-78Даже маленькая неточность может привести к неприятным последствиям для собственника, и лучше как можно быстрее её исправить. Специалисты ответят, куда нужно обращаться, какие документы для этого нужны, в какой срок ошибку исправят. Звонить можно до 11:30.