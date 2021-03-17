13 марта Алисе Ивановне исполнилось 90 лет.

За безупречную службу области, выдающиеся заслуги в сфере культуры, искусства и туризма почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Аксёнова награждена «Знаком великого князя Андрея Боголюбского».Во владимирском Доме Дружбы чествовали Героя Труда РФ, почётного гражданина Владимирской области, Владимира и Суздаля Алису Аксёнову, которой 13 марта исполнилось 90 лет.Алиса Ивановна возглавляла ВСМЗ более 50 лет.С юбилеем её поздравили руководители региона, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, представители Минкульта, руководители ведущих российских государственных музеев, главы муниципалитетов, учреждений и организаций региона, сотрудники и ветераны ВСМЗ.В честь юбилея Владимир Сипягин вручил Алисе ИвановнеТакже в её адрес поздравительные телеграммы направили Президент России Владимир Путин, Министр культуры Ольга Любимова, Владимир Мединский, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы РФ, президент ИКОМ Александр Шолохов.