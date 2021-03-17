Весна – время бездорожья во Владимире. Автодороги и тротуары превращаются в полосу препятствий. А некоторые участки и вовсе смывает.

Весна – время бездорожья во Владимире. Автодороги и тротуары превращаются в полосу препятствий. А некоторые участки и вовсе смывает.Как это произошло с мостом через овраг по дороге в микрорайон Веризино областного центра. По информации мэрии, просела одна бетонная плита. Жители предполагают, что причиной могло стать активное таяние снега. Сейчас опасный участок огорожен , но ходить по мосту можно. Ремонтные работы начнутся в ближайшее время, когда подсчитают стоимость восстановительных работ.Ранее в одном из городских жители опубликовали фотографию разрушающегося моста через овраг по дороге в микрорайон Веризино областного центра. «Вот как обрушится и завалит кого-нибудь, не дай Бог конечно, так сразу власти и увидят», - пишут в комментариях пользователи соцсетей. Жители написали обращение в администрацию города.Напомним, в прошлом году капитально отремонтированный участок Пекинки. Боковое укрепление дорожного полотна «поплыло», обнажив арматуру моста."Вести" писали, что . К такому резкому потеплению оказались не готовы ни коммунальщики, ни жители.