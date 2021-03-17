В течение 30 дней можно представить свои замечания и предложения.

В Александрове представлен проект «дорожной карты» по рекультивации в январе мусорного полигона. Об этом сообщают коллеги из издания «Новый Александров».Напомним, что «Экоресурс» отказался эксплуатировать свалку. Для решения вопроса появилась временная терсхема обращения с ТКО. Мусор начали в деревню Бабанино Петушинского района, а местные власти принялись «разруливать мусорный вопрос».И вот, 15 марта на заседании совета народных депутатов Александровского района была представлена «Дорожная карта». Теперь в течение 30 дней администрация района будет принимать замечания и предложения по разработанному документу. Он будет опубликован на её сайте.Предложения принимаются в электронном виде и в специально установленный ящик в отделе природопользования.Первоочередная задача чиновников – исключить свалку из реестра ГРОРО и включить её в перечень объектов накопленного вреда окружающей среде. Далее планируется заставить компании «Радуга», «Экоресурс» и «Эколайн-Владимир» выполнить комплекс мероприятий по разработке проекта рекультивации полигона ТКО.Второй этап –инженерные изыскания.Третий - поиск финансирования, в том числе и в областном кармане.Последний шаг – разработка ПСД и проведение публичных слушаний.На заседании александровского парламента народные избранники проголосовали за документ. В течение месяца власти ждут замечаний к нему.