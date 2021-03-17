Это 10-15% от общего числа работающих москвичей, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Порядка 700-900 тыс. жителей Москвы до сих пор работают удаленно. Это составляет примерно 10-15% от общего числа работающих москвичей, сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках международного онлайн-форума "COVID-19 и экономика: города перед лицом новых глобальных вызовов"."Если говорить про удаленную работу, то, по нашим оценкам, порядка 10-15%, не больше, сейчас сохраняют режим удаленной работы. То есть это порядка 700-900 тыс. человек в городе. В основном компании уже перешли на режим полноценной работы", - сказал Ефимов.Он отметил, что это, безусловно, положительно сказывается на темпах экономического развития и потребительского спроса, которые наблюдают специалисты."На сегодняшний момент мы по-прежнему видим, что стабильность экономическая у нас восстановилась, но есть такие сектора экономики - сфера туризма, гостиничный бизнес, у которых выручка в два раза меньше, чем это было до периода пандемии. Ключевая проблема - это восстановление туризма и общения между странами. Мы очень рассчитываем, что в ближайшие месяцы мы сможем начать восстановление туристических потоков", - добавил заммэра.