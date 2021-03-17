При этом привлечь лакинских коммунальщиков к ответственности за сломанные бытовые приборы можно только через суд.

Клиентам лакинского «Водоканала» произвели перерасчёт за некачественную воду, которая лилась из крана с 10 декабря 2020 года до 10 февраля 2021 года. Коммунальной справедливости удалось добиться после вмешательства прокуратуры.Грязная вода поставлялась в 319 домов, из которых 287 – частные.Перерасчёт за декабрь составил 70%, за январь – 100%, за февраль – 36%. В марте прокуратура возьмёт новые пробы. Если ресурс не будет соответствовать нормам, то перерасчёт за февраль увеличится.Грязная вода полилась на кухнях и в ванных местных жителей после запуска в Лакинске нового водозабора. Позднее предприятие установило сливные краны и запорную арматуру для промывки водопровода. Повторные исследования показали, что вода соответствует нормам, за исключением одного параметра – жёсткости. Он был превышен.По итогам первой проверки директора МУП «Водоканал» оштрафовали на 2 тысячи рублей. После второй – возбудили новое административное дело.Добавим, что привлечь лакинских коммунальщиков к ответственности за сломанные бытовые приборы можно только через суд.