Администрация Владимира до сих пор не решила вопрос о парковке возле вокзала. Напомним, проект...

Администрация Владимира до сих пор не решила вопрос о парковке возле вокзала.Напомним, проект реконструкции вокзального комплекса долго обсуждали на различных заседаниях. Общественники были уверены, что фасады из белого камня подчеркивают самобытность Владимира. Мол, это наша «изюминка» и история. А вот представители РЖД отмечали, что сохранение белокаменных фасадов вокзала будет вступать в противоречие с требованиями законодательства. При этом необходимо сделать здание и энергоэффективным - утеплить его.На большой пресс-конференции губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, что проект реконструкции владимирского железнодорожного вокзала практически утвержден.Вопрос, который по-прежнем активно обсуждается — это парковка у вокзала.В первоначальном проекте, который представили общественности, вместо автомобильной стоянки предлагали сделать так называемую «зелёную зону». Но многие владимирцы до сих пор возмущены этим: «А как же добираться с сумками до места?!»На большой пресс-конференции Александр Авдеев отметил:«Нерешенный вопрос остается с привокзальной площадью. Тут дискуссия продолжается - как будет трансформирована площадь, чтобы и удобство было, и машины было где ставить...»Отметим, что реконструкция владимирского вокзала задумывалась, в том числе, как подарок жителям и гостям области к 1000-летию Суздаля. Завершить её планируют летом 2024-го года.Фото: ГТРК «Владимир»