Активисты Народного фронта готовят к отправке в зону СВО специальную технику. Активисты Народного...

Активисты Народного фронта готовят к отправке в зону СВО специальную технику.Активисты Народного фронта (в рамках проекта "Все для Победы") готовят к отправке в зону СВО очередной груз. Это специальная техника.Наталья Палаткина, сопредседатель Народного фронта во Владимирской области:- Это дроновые ружья, это квадрокоптеры. Это очки, которые нам неравнодушный житель Владимирской области принёс. Это 3d принтер и все расходные материалы к ним, бинокли, тепловизоры, ночные прицелы. То есть всё то, что сейчас так необходимо для главной миссии - победы нашей страны.Все эти технические средства отправятся в подразделения, в которых служат мобилизованные из Владимирской области - 344-ый пехотный и 26-ой танковый полки.Всего в рамках марафона "Всё для Победы" жители региона пожертвовали полтора миллиона рублей для поддержки российских бойцов. И это не считая гуманитарных грузов - продуктов питания, медикаментов, гигиенических принадлежностей.Также защитникам передадут детские рисунки и письма.Еще одно направление, по которому сейчас работают активисты Народного Фронта - это транспорт высокой проходимости.Фёдор Лавров, сопредседатель Народного фронта во Владимирской области:- У нас уже есть один автомобиль. Это неравнодушные жители Владимирской области предоставляют автомобили, которые имеют повышенную проходимость. Мы сейчас обратились к жителям Владимирской области: кто может... и квадроциклы, машины УАЗики, Нивы, любая техника, которая может проходить (кроме трактора пока) необходима, чтобы преодолевать распутицу во время боевых действий. До десятого апреля мы планируем всё это сделать.