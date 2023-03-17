В подполе – вода. Все соленья, лук и картошка просто поплыли – жалуются пенсионеры. Неприятный инцидент случился у жителей дома №69 на улице Вокзальной. Мне понадобился лучок, я полезла,

В подполе – вода. Все соленья, лук и картошка просто поплыли – жалуются пенсионеры. Неприятный инцидент случился у жителей дома №69 на улице Вокзальной. Мне понадобился лучок, я полезла, говорю, пойду сейчас достану. Спустилась, говорю – чего это такое тут светится? Ах, вода! Я туда пониже спустилась Туда палку сунула – она вон так у